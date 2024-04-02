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Не только о футболе

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Ротенберг продолжит тренировать СКА, немцы запретили номер 44, Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», победа «Интера», Кравеца предали в «Авангарде» и другие новости

Ротенберг продолжит тренировать СКА, немцы запретили номер 44, Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», победа «Интера», Кравеца предали в «Авангарде» и другие новости

1. Он остается! В СКА, несмотря на перенос заседания совета директоров, уже решили дать Роману Ротенбергу поработать: по словам Александра Медведева, «тренерский штаб начал подготовку к следующему сезону».

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Комментарии
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Лена Мисько
«Ростов» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России, обыграв «Химки» — 0:0 и 7:6 в серии пенальти.
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1 час.
Лена Мисько
Карпин на каком-то странном нервяке. Если тебе так важен этот матч, зачем ты ставишь на него дубль, а потом психуешь из-за фигни?
Ответить
1 час.
Лена Мисько
о... да судья раздал за это КК Карпину и Онопко
Ответить
1 час.

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