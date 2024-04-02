Ротенберг продолжит тренировать СКА, немцы запретили номер 44, Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», победа «Интера», Кравеца предали в «Авангарде» и другие новости

1. Он остается! В СКА, несмотря на перенос заседания совета директоров, уже решили дать Роману Ротенбергу поработать: по словам Александра Медведева, «тренерский штаб начал подготовку к следующему сезону».
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