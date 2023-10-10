Актер Михайлов заявил, что Таисия Повалий молчала о позиции по СВО из-за матери

Актер Александр Михайлов оправдал молчание украинской певицы Таисии Повалий после начала СВО. В программе «Жизнь и судьба человека» на канале «Россия 1» артист заявил, что исполнительница переживала за мать.
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