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Актер Михайлов заявил, что Таисия Повалий молчала о позиции по СВО из-за матери

Актер Михайлов заявил, что Таисия Повалий молчала о позиции по СВО из-за матери

Актер Александр Михайлов оправдал молчание украинской певицы Таисии Повалий после начала СВО. В программе «Жизнь и судьба человека» на канале «Россия 1» артист заявил, что исполнительница переживала за мать.

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