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Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы

Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик сообщил о его осуждении ракетного удара России по Одессе, в результате которого якобы был поврежден Спасо-Преображенский собор.

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