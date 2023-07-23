Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный удар РФ в районе Одессы

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик сообщил о его осуждении ракетного удара России по Одессе, в результате которого якобы был поврежден Спасо-Преображенский собор.
Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик сообщил о его осуждении ракетного удара России по Одессе, в результате которого якобы был поврежден Спасо-Преображенский собор.
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