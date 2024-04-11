Проверка Роскачества стала приговором азиатскому общепиту:

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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степан дунов
В тысячный раз убеждаюсь в том что в России  не то что назрела а перезрела  необходимость реформирования самого строя жизни общества во многих сферах. Каленым железом надо выжигать наследие 90х и  сажать адептов этих годов. Именно они до сих пор представляют угрозу России.Главный признак этой раковой опухоли это КОРРУПЦИЯ  и ее надо  максимально выжигать.
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10 час.
ninikooo Митусова
Эти рассадники микробов нужно было запретить еще 30 лет назад! Сколько уже писали об отравлениях. Но не писали сколько чинуш и силовиков сколотили себе на этом капитал. Что человеческие  жертвы по сравнению с « хрустящими бумажками»?! И сколько « нажившихся « на этом грязном и тухлом бизнесе -не сосчитать.
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8 час.
Н
Николай
Эти все РОС: Роскачество, Роспотребнадзор - они НАС УЧАТ где и что плохо, где НАС кормят ГАВНОМ!!! Они не д.б. РОС!!! ОНИ ждут он потребителей ЗАЯВЛЕНИЙ (это по закону - плохой закон!!!), когда они САМИ будут работать, если ВСЁ на поверхности!!!
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6 час.

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