Проверка Роскачества стала приговором азиатскому общепиту:

степан дунов В тысячный раз убеждаюсь в том что в России не то что назрела а перезрела необходимость реформирования самого строя жизни общества во многих сферах. Каленым железом надо выжигать наследие 90х и сажать адептов этих годов. Именно они до сих пор представляют угрозу России.Главный признак этой раковой опухоли это КОРРУПЦИЯ и ее надо максимально выжигать.

ninikooo Митусова Эти рассадники микробов нужно было запретить еще 30 лет назад! Сколько уже писали об отравлениях. Но не писали сколько чинуш и силовиков сколотили себе на этом капитал. Что человеческие жертвы по сравнению с « хрустящими бумажками»?! И сколько « нажившихся « на этом грязном и тухлом бизнесе -не сосчитать.