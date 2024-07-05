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Мбаппе заменили в перерыве между экстра-таймами с Португалией. У Килиана 1 гол на Евро-2024 – Польше с пенальти

Мбаппе заменили в перерыве между экстра-таймами с Португалией. У Килиана 1 гол на Евро-2024 – Польше с пенальти

Сборная Франции играет с командой Португалии (0:0, второй экстра-тайм) в 1/4 финала Евро-2024.  В перерыве между экстра-таймами Килиан Мбаппе был заменен.

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