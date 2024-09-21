БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16

Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16

Очевидно, что мобильник сработал эффективнее F-16. Сегодня главная борьба начнется за доминирование в сетях, куда перенесется "война миров".

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Комментарии
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Eduard
Какое доминирование,если мы Свободные люди? Мне хозяева не нужны!
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