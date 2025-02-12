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Царьград

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Сгон воды в Ростовской области грозит экологической катастрофой

Сгон воды в Ростовской области грозит экологической катастрофой

Гниющая рыба угрожает экосистеме водоёмов.По словам эколога Дмитрия Брыканова, массовая гибель рыбы в водоемах Ростовской области может привести к серьезным экологическим последствиям, включая риск отравления воды.

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