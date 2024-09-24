Глава СК России запросил доклад по уголовному делу о травмировании детей в игровом центре города Мурманска

Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате чего травмы получили двое несовершеннолетних (ст.
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