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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент о чемпионской гонке с «Сити»: «Дать им преимущество за шесть игр до конца – почти то же самое, что вручить титул. Но в АПЛ может случиться что угодно»

На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 73 очками. «Ливерпуль», набравший 71 очко, занимает третье место, уступая идущему вторым с таким же количеством очков «Арсеналу» по разнице мячей.

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