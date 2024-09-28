Украина и Молдавия хотят сообща уничтожить пророссийское Приднестровье

ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО Киев будет пытаться и дальше втягивать всех вокруг в свои военные авантюры МИД Украины объявил, что его новый глава Андрей Сибига 18-19 сентября провёл свое «первое зарубежное турне», посетив Словакию, Румынию и Молдавию.