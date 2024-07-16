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Россиян предупредили об активизации мошенников в домовых чатах

Россиян предупредили об активизации мошенников в домовых чатах

Мошенники в России придумали новую схему обмана с использованием общедомовых чатов. Об этом предупредили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

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