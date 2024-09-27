Аэропорт Внуково временно закрывали из-за лопнувшей шины у самолета Як-40

Аэропорт Внуково в Москве испытывал перебои в работе из-за инцидента с самолетом Як-40, у которого во время посадки после рейса из Вологды лопнула шина, и он остановился на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе Росавиации.