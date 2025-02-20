Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против РФ

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обсудил с министром финансов Соединённых Штатов Скоттом Бессентом возможность отмены ряда ограничительных мер в отношении Российской Федерации в сфере энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии