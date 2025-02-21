Психолог-экстрасенс Казанцева назвала 7 привычек, от которых нужно отказаться

Наталья Казанцева, психолог-сексолог и экстрасенс с более чем 25-летним опытом, выделила несколько привычек, которые могут навлечь бедуВ мире, полном хаоса и неопределенности, людям необходимы правила энергетической безопасности.
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