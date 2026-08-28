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Живая Кубань

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В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подросток

В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подросток

В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подростокВ Краснодаре сотрудники полиции установили личности всех шестерых участников резонансного дорожного конфликта, который перерос в погоню, а затем в драку с угрозами.

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