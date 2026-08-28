В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подросток

В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подростокВ Краснодаре сотрудники полиции установили личности всех шестерых участников резонансного дорожного конфликта, который перерос в погоню, а затем в драку с угрозами.