В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подросток

В Краснодаре установили всех участников погони с ДТП и дракой. За рулем одной из машин был подростокВ Краснодаре сотрудники полиции установили личности всех шестерых участников резонансного дорожного конфликта, который перерос в погоню, а затем в драку с угрозами.
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