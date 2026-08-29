«Самооборона на дне Балтики». Защита фигуранта по «Северным потокам» предложила необычный юридический аргумент

Защита меняет юридическую линию История с подрывом «Северных потоков» становится все интереснее уже не технически, а юридически.
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