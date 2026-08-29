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Неординарные газовые новости

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«Самооборона на дне Балтики». Защита фигуранта по «Северным потокам» предложила необычный юридический аргумент

«Самооборона на дне Балтики». Защита фигуранта по «Северным потокам» предложила необычный юридический аргумент

Защита меняет юридическую линию История с подрывом «Северных потоков» становится все интереснее уже не технически, а юридически.

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