Суперкомпьютер Opta считает "Краснодар" главным претендентом на победу в РПЛ

«Краснодар» является основным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 после шести туров согласно прогнозу Opta Sports.
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