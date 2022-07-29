Многодетная семья священника из Кузбасса победила в федеральном конкурсе

В федеральном финале конкурса «Семья года» 2022 года победителем в номинации “Многодетная семья” стала семья кузбасского священника Андрея Сотникова из села Суслово Мариинского округа, который вместе с женой Ольгой воспитывает шестерых детей.
В федеральном финале конкурса «Семья года» 2022 года победителем в номинации “Многодетная семья” стала семья кузбасского священника Андрея Сотникова из села Суслово Мариинского округа, который вместе с женой Ольгой воспитывает шестерых детей.
Свежие комментарии