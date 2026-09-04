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Царьград

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Русский боец Тёмный выбрался из танка и под обстрелом спас сослуживцев

Русский боец Тёмный выбрался из танка и под обстрелом спас сослуживцев

История бойца, спасшего колонну под Угледаром.Бывший командир танка пермского добровольческого батальона «Молот» Дмитрий Ксензов с позывным Тёмный рассказал о сражении под Угледаром, в котором он спас десятки сослуживцев.

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