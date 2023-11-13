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Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 200 тысяч рублей

Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 200 тысяч рублей

Растёт спрос на специалистов не только в онлайн-сфере.В Ростовской области есть работодатели, готовые платить своим сотрудникам больше 200 тысяч рублей, если они способны продемонстрировать высокую эффективность.

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