Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 200 тысяч рублей

Растёт спрос на специалистов не только в онлайн-сфере.В Ростовской области есть работодатели, готовые платить своим сотрудникам больше 200 тысяч рублей, если они способны продемонстрировать высокую эффективность.
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