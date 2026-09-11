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Новости Брянска

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Брянец утонул на озере вблизи комаричского села Избичня

Брянец утонул на озере вблизи комаричского села Избичня

Тело 38-летнего мужчины обнаружили в озере около села Избичня, причины трагедии выясняются.В Комаричском районе утонул 38-летний местный житель, информирует пресс-служба Управления МЧС по Брянской области.

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