Брянец утонул на озере вблизи комаричского села Избичня

Тело 38-летнего мужчины обнаружили в озере около села Избичня, причины трагедии выясняются.В Комаричском районе утонул 38-летний местный житель, информирует пресс-служба Управления МЧС по Брянской области.
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