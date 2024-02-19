Красноярская журналистка провела месяц на сайте знакомств в поисках любви

«Тиндер» ушел из России, а одинокие люди — нет, сайты знакомств множатся, людей в них — тысячи, и каждый раз горящая надпись в духе «Сейчас в сети 39 721 человек» дает надежду, что хоть кто-то из них тебе подойдет.