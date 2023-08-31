Самарчанка добровольно отдала незнакомцу 8,5 млн. Возбуждено дело

Аферисты действовали по распространённой схеме.78-летней жительнице Самары позвонил незнакомец. Он представился менеджером банка и сообщил, что на банковском счёте пенсионерки заметили подозрительную активность, и карту на время придётся заморозить.
Аферисты действовали по распространённой схеме.78-летней жительнице Самары позвонил незнакомец. Он представился менеджером банка и сообщил, что на банковском счёте пенсионерки заметили подозрительную активность, и карту на время придётся заморозить.
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