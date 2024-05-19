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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»

– Вы когда-то в жизни волновались больше, чем сейчас? – Планка волнения в последних матчах стремится только вверх.

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