Гендиректор Бюро технической инвентаризации РТ поздравила коллег с Днем инвентаризатора

Фото: пресс-служба Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ РТ Генеральный директор Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан Лена Хамзина поздравила коллег с профессиональным праздником – Днем инвентаризатора.
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