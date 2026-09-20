Избежать неизбежное

Ростислав Ищенко Европа готовится к войне с Россией.
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А менять-то и нечего: потенциал системы расширенного производства исчерпан, к перестройке производства по принципу достаточности человечество переходить не готово, а иных вариантов нет. По крайней мере пока нет: и на горизонте не видно, и теоретики ничего предложить не могут. Вот же правильный выход, о нём и нужно думать, к нему нужно готовиться. Теоретиков выхода нужно только услышать, попросить высказаться...
Грамотный анализ ситуации! Его бы да главкому в уши!
Автор умница. Всё верно. Никакой многополярности не будет. Будет капиталистический мир с его расширенным производством и он вынужден будет драться за ресурсы, иначе не выживет, а это значит, будет готовиться к захватнической войне. И будут те, кто стремится к миру. И они вынуждены готовиться к оборонительной войне, только каждый в отдельности. В сущности - два вооружающихся полюса. И будет множество локальных войн, которые перейдут в мировую бойню. Но её можно предотвратить, если миролюбивые державы (Россия, Китай и множество других) объединятся и образуют единый военный блок, объединенную силу мира, способную контролировать все регионы земли и блокировать любую агрессию , где бы она не проявлялась, хоть в направлении Ирана или России. И пусть объявят всему миру, чтоб все знали. Общий удар по любому агрессору, как только такой проявится, иных приведет в чувство. И никакой полярности уже не будет за ненадобностью. Но почему-то об этом не говорят ни на сессиях БРИКС ни на других форумах. И это странно. Чего ждут?