На Кремлевской набережной Казани появилась скульптура экс-банкира Василия Клюкина

Автор: Чулпан Шакирова Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ» В столице Татарстана на Кремлевской набережной, около детского парка «Елмай», установили скульптуру «413» («Большое Эго») известного художника и бывшего банкира Василия Клюкина.
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