Сосед Булгаковского дома больше 20 лет судится с музеем и требует миллионы

РЕН ТВ Музей-театр "Булгаковский дом" на Большой Садовой в Москве заявил об угрозе разорения. Все дело в конфликте с одним очень настойчивым жильцом того самого дома, в котором великий писатель Михаил Булгаков впервые поселился в столице и увековечил в "Мастере и Маргарите".