🌳 В Крыму 2 ноября пройдёт экологическая акция «Посади своё дерево жизни» Это масштабное мероприятие проводится ежегодно, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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🌳 В Крыму 2 ноября пройдёт экологическая акция «Посади своё дерево жизни» Это масштабное мероприятие проводится ежегодно, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.