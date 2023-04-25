Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...
  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...
  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...

Кубок Харламова. Финал. «Чайка» примет «Омских Ястребов» при 3-2 в серии

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.  Кубок Харламова Финал  «Чайка» – «Омские Ястребы» – 19:00  Счет в серии: 3-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх