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Наука и Техника

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Почему один смартфон живёт годами, а другой умирает за полтора: разбор реальных причин

Почему один смартфон живёт годами, а другой умирает за полтора: разбор реальных причин

Когда видишь, как у одного человека телефон четвёртый год летает, а у другого уже через год-полтора превращается в источник вечного раздражения, первое, что приходит в голову — повезло с моделью.

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