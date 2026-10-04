Почему один смартфон живёт годами, а другой умирает за полтора: разбор реальных причин

Когда видишь, как у одного человека телефон четвёртый год летает, а у другого уже через год-полтора превращается в источник вечного раздражения, первое, что приходит в голову — повезло с моделью.
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