Суд в Челябинске вынес приговор гостю, выбросившему женщину с балкона

Вынесли приговор челябинцу, покалечившему собутыльниц. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 36-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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