Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю

Шарль Пишегрю на портрете работы Александра-Франсуа Каминада Как мы уже отмечали в одной из недавних статей, единственным полководцем, равным себе, Наполеон соглашался признать рано умершего генерала Луи Лазара Гоша, о котором он как-то сказал: Если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить, или сломить его.
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