Дрозденко обсудил с главой межрегионального управления Роспотребнадзора совместную работу

Губернатор Ленинградской области встретился с Наталией Башкетовой Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с руководителем объединенного межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти Наталией Башкетовой.
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