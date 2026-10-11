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Экс-премьер Британии Джонсон напомнил США, с чего начался рост цен на топливо

Экс-премьер Британии Джонсон напомнил США, с чего начался рост цен на топливо

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал США за снятие санкций с российского топлива и напомнил, что рост цен начался после перекрытия Ормузского пролива.

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