Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание

Вот так попадешь в рай, а сам думаешь: Где же здесь картошку садить и как хранить? да, не зря, видать, все ручки на дверцах и ящиках открутили Местами небольшие дожди Где-то тут я вчера припарковался!? Я спокоен, я, блин, совершенно спокоен Третья собачья скорость — она как вторая космическая!!! к оленю пришла белочка Ба, какие люди! мать-гер@иня! "А всё вокруг — бесплатно!" "Ярмольник" "Кажись, я знаю, что у неё в машине написано на педалях" Всем здоровья и хорошего настроения! из сети .