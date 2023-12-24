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Кишак: посты для вручения повесток оборудуют по всей Украине до конца года

Кишак: посты для вручения повесток оборудуют по всей Украине до конца года

Во всех городах и районах Украины до конца года оборудуют специальные блок-посты для вручения повесток, сообщил в соцсетях бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.

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