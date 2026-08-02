Сенатор Косихина: школьные столовые смогут популяризировать русскую кухню

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в разговоре с ТАСС выступила с инициативой превратить школьные столовые в главную площадку для знакомства детей с традиционной русской кухней.
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