Более 2300 автомобилей не могут выехать из Белоруссии в ЕС

На шести КПП на границах Белоруссии с Польшей и Литвой по состоянию на 14:00 скопилось 1530 легковых автомобилей и 785 грузовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госпогранкомитета республики 3 августа 2026 года, в понедельник.