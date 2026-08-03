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Журнал «Профиль»

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Более 2300 автомобилей не могут выехать из Белоруссии в ЕС

Более 2300 автомобилей не могут выехать из Белоруссии в ЕС

На шести КПП на границах Белоруссии с Польшей и Литвой по состоянию на 14:00 скопилось 1530 легковых автомобилей и 785 грузовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госпогранкомитета республики 3 августа 2026 года, в понедельник.

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