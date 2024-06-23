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Отдых в Анапе стал разочарованием для туристов: "Приехали к болоту"

Отдых в Анапе стал разочарованием для туристов: "Приехали к болоту"

Отдыхающие рассказали о засилье водорослей на Черноморском побережье. Причём одни негодуют из-за того, что "приехали к болоту", а другие, напротив, радуются - водоросли, которые прибивает к берегу, полезно воздействуют на организм.

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Комментарии
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Лорена Лагью
Ну пусть бы летали на Сейшелы,Мальдивы,только бы ныть...
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