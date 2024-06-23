Отдых в Анапе стал разочарованием для туристов: "Приехали к болоту"

Отдыхающие рассказали о засилье водорослей на Черноморском побережье. Причём одни негодуют из-за того, что "приехали к болоту", а другие, напротив, радуются - водоросли, которые прибивает к берегу, полезно воздействуют на организм.
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