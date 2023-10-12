С небольшими поправками Израиль является частью коллективного Запада. И мыслит точно так же. А как я уже неоднократно говорил: жить в плену иллюзий крайне опасно.
«Моссад» просто проспал все на свете...
Комментарии
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Валентина Литвяк
«Моссад» Не просто проспал все на свете, Есть причина : похоже, он был полностью занят участием всем личным составом , инструкторами и военными в войне Окраины с Россией. Ну, а на двух стульях усидеть, по определению, не возможно. Теперь судя по их исходу из войск ВСУ нашим ребятам станет спокойнее. На то воля Божия. Слава БОГУ!
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1 час.
Natalija Osminina
Вполне возможно, лидеры Мосссада были в сговоре с сионистами и МИ6.
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50 мин.
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