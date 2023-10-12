«Моссад» просто проспал все на свете...

Валентина Литвяк

«Моссад» Не просто проспал все на свете, Есть причина : похоже, он был полностью занят участием всем личным составом , инструкторами и военными в войне Окраины с Россией. Ну, а на двух стульях усидеть, по определению, не возможно. Теперь судя по их исходу из войск ВСУ нашим ребятам станет спокойнее. На то воля Божия. Слава БОГУ!