Бектенов провел срочное совещание в связи с ситуацией вокруг Украины

Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, передает inAktau.