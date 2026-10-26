Как стать героем в мирной жизни Ирина Мишина Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Айрат Гибатдинов Ян Гагин В России появился первый уполномоченный по правам ветеранов.
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