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Военное обозрение

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Оптимизация Трампа: ЦРУ США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию за восемь месяцев – WSJ

Оптимизация Трампа: ЦРУ США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию за восемь месяцев – WSJ

Помимо выплаты выходного пособия тем, кто решит уволиться со службы будут предоставлены льготы.

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