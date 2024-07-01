Ветераны сцены поддерживают участников специальной военной операции

Они собирают деньги для бойцов и устраивают для них концерты Постояльцы Дома ветеранов сцены на Петровском острове в Петербурге оказывают поддержку бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции.
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