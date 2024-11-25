Школа стала полноценной работой: Дети тратят на обучение по 10 часов в день. Тревожные сообщения родителей дошли до Госдумы

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ММ

"Позиция президента такова: школьников необходимо освободить от лишних контрольных и домашних заданий, а в программе упор должны делать на межпредметную связь и правильное ценностное воспитание." УЧЕБНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОРМАЛЬНЫМИ! Т.е. пользуясь учебником школьник должен 100% освоить материал! Математика- любые задачи школьного курса на основе учебника! Нет темы, а есть задача- значит автор учебника оплачивает все расходы, которые понесло государство на издание этой макулатуры. Мы в школе к Новому году прорешивали все задачи из учебника математики и училка не знала, что с нами делать.