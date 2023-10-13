Почему на Покрова 14 октября нельзя было отказываться от предложения руки и сердца Ксения Кирпик 14 октября 2023 года встречаем один из основных христианских праздников осени — Покров Пресвятой Богородицы.
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