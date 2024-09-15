Какие есть способы быстро высушить одежду, если нет времени ждать Алёна ЮрьеваЖизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы: вы случайно испачкали юбку на работе, у вас закончилось свежее белье, или вы просто промокли под дождем.
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