Какие есть способы быстро высушить одежду, если нет времени ждать Алёна ЮрьеваЖизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы: вы случайно испачкали юбку на работе, у вас закончилось свежее белье, или вы просто промокли под дождем.