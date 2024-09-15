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Какие есть способы быстро высушить одежду, если нет времени ждать

Какие есть способы быстро высушить одежду, если нет времени ждать

Какие есть способы быстро высушить одежду, если нет времени ждать Алёна ЮрьеваЖизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы: вы случайно испачкали юбку на работе, у вас закончилось свежее белье, или вы просто промокли под дождем.

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