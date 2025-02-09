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«Она самая лучшая на свете», – Игорь Петренко рассказал об отношениях с детьми от Екатерины Климовой и высказался об экс-жене

«Она самая лучшая на свете», – Игорь Петренко рассказал об отношениях с детьми от Екатерины Климовой и высказался об экс-жене

Вокруг отношений Игоря Петренко и Екатерины Климовой снова разгорелись страсти. Один из самых известных актеров российского кино был приглашен на программу «Ты не поверишь!» на НТВ, где откровенно рассказал о своих отношениях с сыновьями Матвеем и Корнеем, рожденными в браке с Екатериной Климовой.

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