«Она самая лучшая на свете», – Игорь Петренко рассказал об отношениях с детьми от Екатерины Климовой и высказался об экс-жене

Вокруг отношений Игоря Петренко и Екатерины Климовой снова разгорелись страсти. Один из самых известных актеров российского кино был приглашен на программу «Ты не поверишь!» на НТВ, где откровенно рассказал о своих отношениях с сыновьями Матвеем и Корнеем, рожденными в браке с Екатериной Климовой.