«Быстро и ярко не получилось, будем медленно и тускло». Экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук о том, при каких условиях закончится военная операция России на Украине

RTVI узнал у экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука, почему Владимир Путин решился на силовое решение украинского вопроса, в чем причина отступления под Харьковом и Херсоном, будут ли теракты на территории России, какие выходы из сложившейся ситуации вообще возможны, а также почему Игоря Стрелкова нет на фронте.
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